بعد انفجار الرحم وفشل التنفس.. أطباء ينقذون سيدة حامل من الموت في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

خرجت من منزلها بمركز بلطيم في كفر الشيخ، رفقة زوجها، تعاني من الآم شديدة أعتقد البعض أنها بسبب حملها في الشهر التاسع، لتستقبلها مستشفى دسوق العام، محولة من مستشفى كفر الشيخ العام وقبله مستشفى طنطا الجامعي.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام، برئاسة الدكتور أسامة حامد، مدير القسم حالة السيدة "أ.إ.أ"، 40 سنة، وتقيم بمركز بلطيم في كفر الشيخ، حامل في الشهر التاسع للمرة السادسة، وتعاني من غيبوبة تامة، وفقدان للدم إثر حدوث نزيف داخلي نتيجة انفجار في الرحم مع فشل في التنفس.

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ونظرًا لخطورة الحالة شكل الدكتور محمد أبو السعد، مدير عام مستشفى دسوق العام، فريق طبي ترأسه الدكتور أيمن الجرواني، نائب مدير المستشفى، ورئيس قسم النساء والتوليد، ضم الأطباء محمد سالم، استشاري التخدير، وأحلام القشلان، وهيام الخوالقة، استشاري النساء والتوليد، وعددًا من الأطباء المساعدين، وطاقم التمريض بالمستشفى.

نجح الفريق الطبي في استخراج الجنين، واستئصال الرحم بعد انفجاره، وإمداد الحالة بـ33 كيس دم، حيث جرى الاستعانة بـ9 أكياس دم من مستشفى دسوق العام، و10 أكياس آخرين من مستشفيات فوه ومطوبس، وتوفير 14 كيس دم أخرى وأدوية على نفقة 3 طبيبات من الفريق الطبي.

وأكد مصدر مسئول بمستشفى دسوق العام في كفر الشيخ، رفض نشر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جرى وضع الحالة عقب خروجها من العمليات، على جهاز تنفس صناعي بغرفة العناية المركزة، عقب نجاح العملية التي أجريت لها بعدما ظن مرافقوها حال وصولها للمستشفى أنها توفيت.