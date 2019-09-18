رسميا.. انتهاء تنسيق الجامعات بتوزيع 775 ألف طالب للعام الجامعي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مكتب التنسيق انتهى من توزيع 775 ألفا و 82 طالبا وطالبة من جميع الشهادات للعام الجامعي 2019/2020.

وأوضحت الوزارة - في بيان صادر اليوم الأربعاء - أن الطلاب الذين تم توزيعهم من خلال مكتب التنسيق موزعين على النحو التالي: طلاب الثانوية العامة بلغوا 557 ألفا و308 طلاب ، والشهادات الفنية 201 ألف و927 طالبا ، والشهادات المعادلة العربية 11697 طالبا، والشهادات المعادلة الأجنبية 4150 طالبا.

وأضاف البيان أنه تم تسليم الجامعات والمعاهد قوائم الطلاب المقبولين من خلال مكتب تنسيق القبول لإنهاء إجراءات قبولهم في العام الجامعي 2019/2020.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للأستاذ سيد عطا رئيس مكتب التنسيق وكل أعضاء فريق مكتب التنسيق الذين أدوا عملهم بحرفية لإتمام مراحل التنسيق بنجاح، كما هنأ للطلاب المقبولين بالجامعات والمعاهد هذا العام، وطالبهم بالمشاركة في كل الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعات للاستفادة من هذه المرحلة في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب.