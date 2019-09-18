صحة الشرقية: 6 فرق طبية تفحص طلاب جامعة الزقازيق الجدد ضد فيروس "سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الأربعاء، عن قيام الفرق الطبية بالمديرية بإجراء المسح الطبي لأكثر من 19 ألف طالبًا وطالبة، بالفرقة الأولى، وجرى إدراج أسمائهم على النظام الخاص بالمبادرة الرئاسية ضمن المستهدفين.

وأوضح وكيل مديرية الشئون الصحية، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أنه جرى تم فحص 19202 طالبًا وطالبة بالجامعة؛ وذلك من خلال 6 فرق طبية في "كلية التجارة – ومستشفى الطلبة – وكلية الطب البيطري"، مشيرًا إلى أنه جرى تحويل 25 حالة لمستشفى الأحرار التعليمي لإجراء تحليل الحمض النووي PCR"" كفحص تأكيدي بعد الفحص السريع.

يشار إلى أنه يبلغ عدد الطلبة المستهدفين بالمحافظة 34800 طالبًا على أن يستمر الفحص بالجامعة حتى يوم 17 – 10 – 2019.

وكان الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، ناشد الطلاب الجدد بسرعة إجراء الكشف الطبي وإجراء تحليل فيروس "سي"، مشيرًا إلى أن التحاليل تأتي ضمن حملة "100 مليون صحة"، وفي حالة ثبوت إيجابية التحاليل يتم توفير العلاج بالمجان.