فيديومتحدث حكومة الكويت: ندعو الجميع للتواصل مع الجهات الرسمية للحصول على المعلومة الصحيحة

دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم الجميع للتواصل مع الجهات الرسمية للحصول على المعلومة.. خاصة في ظل

هذه الظروف التي قد تكون فيها المعلومة مشوشة أو مدسوسة فلا نكون جزءا من هذه الإشاعات أو المساعدة في انتشارها.



وكانت الكويت قد أعلنت رفع حالة الاستعداد إلى الحالة ١ في جهازي الدفاع والشرطة تحسبا لأي طارئ تشهده المنطقة.