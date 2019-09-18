دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم الجميع للتواصل مع الجهات الرسمية للحصول على المعلومة.. خاصة في ظلهذه الظروف التي قد تكون فيها المعلومة مشوشة أو مدسوسة فلا نكون جزءا من هذه الإشاعات أو المساعدة في انتشارها.
وكانت الكويت قد أعلنت رفع حالة الاستعداد إلى الحالة ١ في جهازي الدفاع والشرطة تحسبا لأي طارئ تشهده المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديومتحدث حكومة الكويت: ندعو الجميع للتواصل مع الجهات الرسمية للحصول على المعلومة الصحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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