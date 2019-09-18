رفع حالة الاستعداد في الجيش الكويتي

رفعت وزارة الدفاع الكويتية الدرجة القتالية والاستعداد إلى رقم 1، وجاء في برقية اشارت اليها صحيفة "الأنباء" الكويتية : برقية رقم (٣) ترفع حالة الاستعداد القتالي إلى رقم (1).
ابتدا من غدا الساعه 6:00 صباحا على عموم وحدات القوة البرية رفع الجاهزية القتالية إلى رقم (1) ابتداء من 12:00 صباحا.
وذكرت رئاسة الأركان الكويتية في بيان لها أن "هذا الإجراء يأتي ضمنالاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة".
وذكرت أن هذا الإعلان "يأتي حفاظا على امن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة، وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والأمنية في الكويت".
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