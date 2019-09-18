باكستان تكشف شرطها لإجراء محادثات مع الهند حول كشمير

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليومالأربعاء، أن حكومته لن تُجري أي محادثات مع الهند حتى ترفع نيودلهي حظر التجوال في إقليم كشمير وتعيد التأكيد على وضعية الاستقلال الذاتي الخاصة للإقليم المتنازَع عليه.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن خان قوله في تصريحات صحفية له إنهسيكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير خلال خطابه المتوقع في الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بنيويورك خلال أيام.
لإقليم "كشمير" وأرسلت تعزيزات عسكرية ووضعت السياسيين الكشميريين رهن الإقامة الجبرية داخل منازلهم في موقف أثار انتقادات شديدة ورافضة من جانب باكستان.
وكانت الهند قد ألغت في الخامس من شهر أغسطس الماضي الوضع الذاتي
يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".
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