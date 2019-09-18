الأزهر ينعى ضحايا حريق مدرسة إسلامية في ليبيريا

نعى الأزهر الشريف ضحايا الحريق الذي شبَّ، مساء أمس الثلاثاء، في إحدى المدارس الإسلامية في العاصمة "مونروفيا" بدولة ليبيريا، وأسفر عن وفاة ما لا

يقل عن 27 طفلا.



وأعرب الأزهر الشَّريف في بيان اليوم، لدولة ليبيريا حكومة وشعبًا عن صادق المواساة، داعيا

المولى سبحانه أن يلهم أُسر الضحايا الصَّبر والسلوان.



كان قد لقي ما لا يقل عن 27 طفلا مصرعهم في ليبيريا، في وقت سابق اليوم، جراء نشوب حريق في مدرسة داخلية خارج العاصمة مونروفيا.