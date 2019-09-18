جوتيرس: خبراء دوليين للتحقيق في هجوم أرامكو

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة ،أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، أن خبراء تحقيق دوليين في طريقهم إلى السعودية للمشاركة في التحقيق بهجوم أرامكو.

وندد جوتيريش بقوة بالهجوم على منشآت أرامكو النفطية الذي وقع منذ أيام.

وكانت مصادر دبلوماسية ذكرت أن خبراء من الأمم المتحدة ينتظر وصولهم إلى

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السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات التي طاولت منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السبت.

وقال أحد هذه المصادر رافضا كشف هويته إن "إجراء تحقيق دولي هو أمر جيد جدا".

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أكدت في

بيان الإثنين أنها ستقوم "بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات" في شأن الهجمات على منشأتي أرامكو.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية قال إنه "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة والصواريخ" التي استهدفت المنشأتين، مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا 18 طائرة مسيّرة وسبعة صواريخ من طراز (كروز)".