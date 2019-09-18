أعلن الأمين العام للأمم المتحدة ،أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، أن خبراء تحقيق دوليين في طريقهم إلى السعودية للمشاركة في التحقيق بهجوم أرامكو.
وندد جوتيريش بقوة بالهجوم على منشآت أرامكو النفطية الذي وقع منذ أيام.
وكانت مصادر دبلوماسية ذكرت أن خبراء من الأمم المتحدة ينتظر وصولهم إلى
وقال أحد هذه المصادر رافضا كشف هويته إن "إجراء تحقيق دولي هو أمر جيد جدا".
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أكدت فيبيان الإثنين أنها ستقوم "بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات" في شأن الهجمات على منشأتي أرامكو.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية قال إنه "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة والصواريخ" التي استهدفت المنشأتين، مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا 18 طائرة مسيّرة وسبعة صواريخ من طراز (كروز)".
كانت هذه تفاصيل خبر جوتيرس: خبراء دوليين للتحقيق في هجوم أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.