بومبيو: إيران تقف وراء الهجوم على أرامكو

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الصواريخ المستخدمة في هجوم أرامكو لم تأت من جنوب السعودية وهذا يجعل ادعاءات الحوثيين بأنهم مصدر الهجوم كاذبة، مؤكدا أن الهجوم تقف وراءه إيران.

وأضاف بومبيو- في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية قبيل وصوله إلى مدينة جدة السعودية أن الاستخبارات على ثقة عالية بأن الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو ليست بحوزة الحوثيين.



وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه لا توجد أدلة على أن الصواريخ

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المستخدمة في هجوم أرامكو جاءت من العراق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في المنطقة وأوروبا على بناء تحالف لتطوير خطة تردع إيران.



وقال بومبيو موجها حديثه للإيرانيين: "لا يمكنك تخريب 5% من إمدادات النفط العالمية والتفكير أنه يمكنك تبرئة نفسك من المسؤولية".



ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء اليوم الأربعاء إلى جدة لبحث الرد على

الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص (شرق السعودية) السبت الماضي.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركي المالكي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن، كاشفا أن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبالتأكيد كان مدعوما من إيران مشددا على قدرة المملكة العربية السعودية على الدفاع عن بنيتها التحتية.



وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق الأربعاء، عن تشديد كبير للعقوبات المفروضة على إيران، في أعقاب هجوم إرهابي على منشأتي نفط بالسعودية، السبت، ألقت واشنطن باللوم فيه على طهران.