ترامب يأمر بتشديد كبير للعقوبات المفروضة على إيران

أعلن دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن تشديد "كبير" للعقوبات المفروضة على إيران، في أعقاب هجمات، السبت الماضي، على منشآت نفطية في السعودية ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران.
وكتب الرئيس الأميركي على تويتر "لقد أمرت للتو وزير الخزانة بتشديد العقوبات ضد الدولة الإيرانية!"، دون مزيد من التفاصيل.
وتضاف هذه العقوبات، التي لم تصدر تفاصيل عن طبيعتها بعد، إلى تدابير عقابية غير مسبوقة فرضتها واشنطن على طهران منذ أن انسحبت إدارة ترامب في مايو 2018 من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي يقول ترامب إنه غير كاف لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
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وحمل وزراء ومسؤولون في الإدارة الأميركية إيران المسؤولية عن هجمات السبت على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية. وقال ترامب، في الوقت نفسه، إن طهران هي المشتبه به الأساسي فيها، مؤكداً منذ الأحد أن الولايات المتحدة "جاهزة للرد" ومشيراً إلى خيارات "عديدة" بهذا الصدد.
ولا تستبعد الإدارة الأميركية القيام برد، بعد تنديدها بما قالت إنه "هجوم غير مسبوق" ضدّ إمدادات النفط العالمية.
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