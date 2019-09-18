مجمع الرادار "تور".. آلية تستطيع إيقاف جحافل من الصواريخ (فيديو)

توجد في الجيش الروسي آلية تستطيع إيقاف جحافل من الصواريخ وتسمى مجمع الرادار "تور" الذي يستطيع رصد عدة أهداف في لحظة واحدة ويستطيع إطلاق صواريخه حتى في أثناء سيره، إنه قناص قادر على إسقاط المقاتلات العالية السرعة والقنابل البطيئة السقوط على حد سواء.

ويتميز الطراز الأحدث من آليات "تور" الروسية المضادة للطائرات والصواريخ بقدرة لا تتمتع بها الآليات المماثلة الأجنبية.تسلمت قوات المنطقة العسكرية الشرقية في روسيا أولى دفعات منظومات دفاع جوي صاروخية من طراز "تور-إم2أو".

ودخلت المنظومة الأولى من نوع "تور" الخدمة العسكرية في روسيا في عام 1986. وتخضع منظومات "تور" للعملية التطويرية المتواصلة منذ ذلك الحين. ويعرف الموديل الأحدث من هذه الآلية باسم "تور-إم2أو".

Advertisements وتستطيع "تور-إم2أو" أن تصد هجوما مكثفا تشنه الطائرات والصواريخ المعادية، ولها ميزة تميزها عن سائر الآليات المماثلة الأجنبية ، فهي تقدر على إطلاق صواريخها على الأهداف المطلوب تدميرها أثناء الحركة.

وأثبت الاختبار الذي أجراه خبراء شركة "ألماز أنتي" المصنعة لوسائل الدفاع الجوي في سبتمبر/أيلول الماضي، أثبت هذه وغيرها من قدرات "تور-إم2أو"، حيث تمكنت هذه الآلية السائرة على الطريق غير المعبد بسرعة 25 كيلومترا في الساعة من إسقاط صاروخ "العدو" من خلال ضربه بالصاروخ الاعتراضي الواحد من على بعد يزيد على 8 كيلومترات.

وتستطيع "تور-إم2أو" أن تتعامل مع 48 هدفا في آن واحد.