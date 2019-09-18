كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الكويتي يرفع حالة التأهب نظراً لما تمر به المنطقة من تصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفعت وزارتا الدفاع والداخلية الكويتيتين، من درجات استعدادهما، لتأمين مختلف المواقع والمنشآت فى الكويت.
وقالت وسائل إعلام محلية كويتية مساء، اليوم الأربعاء، إن وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت رفع حالة الاستعداد القتالى إلى رقم "1" ابتداءً من، غد الساعة 6:00 صباحًا على عموم وحدات القوة البرية، رفع الجاهزية القتالية إلى رقم "1" ابتداءً من 12:00 صباحًا.
وأضافت أن وزارة الداخلية أعلنت هى الأخرى تعميمًا إلى رؤساء المخافر "أقسام الشرطة"، برفع الجاهزية، وتكثيف الدوريات ونشرها على الأماكن الحيوية، والاستعداد لأى استدعاء.
وتهيب رئاسة الأركان العامة للجيش بعدم الالتفات لأي معلومات أو شائعات يتم تداولها من اي مصدر، وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة.
توتر متصاعد في الخليج
اتهمت السعودية إيران بالوقوف وراء الهجوم على منشأتين للنفط في شرقي المملكة، وعرضت وزارة الدفاع صورا وحطاما لطائرات مسيرة وصواريخ تقول إنها تشير إلى دور إيران في الهجوم. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن التحقيقات جارية لتحديد موقع الاطلاق.
وأكد المتحدث بإسم وزارة الدفاع السعودية، العقيد الركن تركي المالكي، إن هجوم أرامكو انطلق من الشمال بدعم من إيران.
وأوضح "المالكي"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، أن الهجوم على أرامكو لم يكن ضد المملكة فقط، وإنما على المجتمع الدولي، منوها بأن الأدلة التي لدينا تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن، كما أشار إلى أن هناك أدلة على تورط إيران في الأعمال التخريبية بالمنطقة.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد جدد التأكيد على قدرة المملكة على التعامل مع آثار الاعتداء التخريبي.
وقال الملك سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، إن مثل هذه الاعتداءات الجبانة "لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي".