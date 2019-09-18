الجيش الكويتي يرفع حالة التأهب نظراً لما تمر به المنطقة من تصعيد

توتر متصاعد في الخليج

اتهمت السعودية إيران بالوقوف وراء الهجوم على منشأتين للنفط في شرقي المملكة، وعرضت وزارة الدفاع صورا وحطاما لطائرات مسيرة وصواريخ تقول إنها تشير إلى دور إيران في الهجوم. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن التحقيقات جارية لتحديد موقع الاطلاق.

وأكد المتحدث بإسم وزارة الدفاع السعودية، العقيد الركن تركي المالكي، إن هجوم أرامكو انطلق من الشمال بدعم من إيران.

وأوضح "المالكي"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، أن الهجوم على أرامكو لم يكن ضد المملكة فقط، وإنما على المجتمع الدولي، منوها بأن الأدلة التي لدينا تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن، كما أشار إلى أن هناك أدلة على تورط إيران في الأعمال التخريبية بالمنطقة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد جدد التأكيد على قدرة المملكة على التعامل مع آثار الاعتداء التخريبي.

وقال الملك سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، إن مثل هذه الاعتداءات الجبانة "لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي".