بعد ثنائيته في الاتحاد.. ياجور يدخل قائمة أفضل الدورة الثالثة من الدوري السعودي

تواجد اسم المهاجم المغريي، محسن ياجور، المحترف في صفوف نادي ضمك السعودي، ضمن قائمة أفضل لاعبي الجولة الثالثة، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وحل ياجور رابعا، في التصويت الذي فتحه موقع “دوري بلس” السعودي، أمام الجماهير لاختيار أفضل اللاعبين عن الأسبوع الثالث، لمباريات دوري المحترفين.

وحصل هداف الرجاء السابق على نسبة 7.1 في المائة من الأصوات، خلف كل من الكولومبي كويلار لاعب الهلال، صاحب المركز الأول بـ65 في المائة، والتونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى الشباب، الثاني بنسبة بلغت 11 في المائة، ثم الثالث يوسف نياكاتي بـ7.6 في المائة من الأصوات.

وقاد ياجور فريقه في الجولة الماضية، إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري، بعدما وقع ثنائية في مرمى ضيفه الاتحاد، علما أن المباراة انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

وانتقل هداف البطولة الاحترافية في الموسمين الماضيين، إلى الصاعد حديثا للدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من فريق الرجاء، ليجاور زميله السابق في الفريق الأخضر زكرياء حدراف، المنتقل مع نهاية الموسم الكروي الماضي.