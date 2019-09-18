ملف شمهروش..المحكمة تكمل الأربعاء المقبل الاستماع للتصريحات “المرعبة” لمنفذي الجريمة

قررت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الإرهاب بسلا، قبل قليل، تأجيل محاكمة المتهمين في ملف جريمة شمهروش إلى غاية الأربعاء المقبل 25 شتنبر، بعدما استمعت للمتهمين الأربعة الأساسيين.

كما أرجأت المحكمة البت في طلبات قدمها كل من دفاع الضحايا ودفاع المتهمين، وتتعلق بالنسبة للطرف الأول بإدخال كل الوزير المصطفى الرميد في الملف رفقة الشيخ محمد المغراوي، الذي يدير دور القرآن التي تتلمذ بها عدد من المتهمين.

أما بالنسبة لدفاع المتهمين، فقد طالب المحامي سعد السهلي برفض محاضر الإستماع لموكله المتهم السويسري كيفان زولير، مستندا إلى أن هذه المحاضر أنجزت غي غياب مترجم ما يشكل إخلالا بحقوق المتهم.

كما طالب السهلي باستدعاء شاهد نفي وهو مواطن كاميروني كان على علاقة بموكله.