ديمبلي يسعى للحاق بمواجهة غرناطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يسابق نجم برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي، الزمن من أجل اللحاق بمواجهة غرناطة، السبت القادم، ضمن أحداث الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وكان عثمان ديمبلي قد تعرض لإصابة خلال مواجهة أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى بالليغا، في العضلة ذات الرأسين، مما تسببت في غيابه خلال الفترة الماضية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن عثمان ديمبلي شارك الإثنين الماضي في جزء من المران مع المجموعة، ويعمل من أجل اللحاق بمباراة غرناطة.

وأضافت "استدعاء ديمبلي للقائمة يعتمد على قرار المدرب إرنستو فالفيردي، والذي لن يتسرع نظرًا للأداء الجيد للثنائي الشاب أنسو فاتي وكارليس بيريز، بجانب عودة ليونيل ميسي".

وفي سياق منفصل، أفادت الصحيفة بأن ديمبلي سافر اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، مستغلًا حصول الفريق على راحة اليوم بعد مواجهة بوروسيا دورتموند، على أن يعودوا إلى التدريب صباح الغد.