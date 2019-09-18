كريستيانو رونالدو: أنا وميسي لسنا أصدقاء!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرق نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، إلى طبيعة علاقته مع منافسه نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

وذكر كريستيانو في تصريحات تليفزيونية أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "أحب الفوز بالكرة الذهبية لمرات أخرى، وأعتقد أنني أستحق ذلك".

وأضاف "ميسي رجل ممتاز ولاعب رائع. إنه جزء من تاريخ كرة القدم، ولذلك أعتقد أنه يجب أن أفوز بالكرة الذهبية 6 أو 7 أو 8 مرات للتفوق عليه".

وتابع "علاقتي بميسي؟ نحن لسنا أصدقاء، لكننا تشاركنا المنافسة على لقب الأفضل خلال مرحلة امتدت إلى 15 عامًا".

وواصل "لدي علاقة جيدة معه، كما أنه دفعني كي أكون لاعبًا أفضل، وبالمثل دفعته للأمر نفسه أيضًا".

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ويرى كريستيانو أن ميسي هو أفضل لاعب واجهه، ولكنه يرى نفسه كواحد من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.

وأكمل "أثق في أنني جزء من تاريخ كرة القدم، بسبب ما حققته حتى الآن. بالنسبة لي أنا رقم واحد في التاريخ، ولكن الأمر قد يختلف لدى بعض الجماهير الذين قد يضعوني في المرتبة الثانية، وهذا أمر لا يهم".

وأردف "لدي تطلع دائم نحو الفوز والنجاح. عندما أقول إنني أتطلع للنجاح، فأنا أعمل بجد من أجل ذلك، لأن الموهبة ليست كافية".

وأتم "أنا لا أسير خلف الأرقام القياسية، ولكنها تتبعني. أنا مدمن للنجاح، وأعتقد أنه أمر جيد ويحفزني، فإذا لم تكن متحمسًا، فمن الأفضل لك التوقف".