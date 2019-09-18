الغزواني يعلن تشكيلة مستشاري الرئاسة الموريتانية

أعلنت الرئاسة الموريتانية، الأربعاء، أول مرسومين رئاسيين يتضمنان تشكيلة طاقم المستشارين، والمكلفين بمهام في الرئاسة، منذ تسلم الرئيس الجديد مهامه الدستورية مطلع أغسطس/آب الماضي.

وضمت مراسيم التشكيلة التي نشرتها الوكالة الرسمية للأنباء، 12 من الوجوه السياسية التي نشطت خلال الحملة الانتخابية الرئاسية بجانب الغزواني.

ومُثلت التيارات والأحزاب السياسية الداعمة للغزواني من خارج الحزب الحاكم في هذه التشكيلة خصوصا المنشقين عن المعارضة إلى جانب الشخصيات التي تمثل الأحزاب المعارضة التي انضوت تحت لواء الأغلبية قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وكانت الحكومة الموريتانية الجديدة حازت على ثقة البرلمان بأغلبية ساحقة، بعد عرض برنامجها على الجمعية الوطنية كما ينص على ذلك الدستور الموريتاني.

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وأعلن الغزواني مطلع أغسطس/آب الماضي، أول تشكيلة وزارية في مستهل فترته الرئاسية، خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز.

وبحسب مرسوم صادر عن الرئيس محمد ولد الغزواني، فقد ضمت الحكومة 25 وزيرا، غالبيتها من التكنوقراط، والشخصيات المنتمية للأغلبية السياسية الداعمة للغزواني، فيما غابت المعارضة.

واحتفظ وزراء: الخارجية، والتعليم العالي، والمياه، والبترول والمعادن، بالحقائب نفسها في الحكومة السابقة، كما آلت حقيبة الصيد البحري إلى أحد وزراء التشكيلة السابقة.

فيما تسلم ملف الدفاع في الحكومة الجديدة النائب السابق لقائد أركان الجيش السابق الفريق حننا ولد سيدي، قادما من رئاسة أركان القوات المشتركة لبلدان الساحل الخمسة.

ويمثل تنصيب "الغزواني" حدثا بارزا في الحياة السياسية للبلاد، كخطوة هي الأولى من نوعها تنتقل فيها السلطة بين رئيسين منتخبين.