إسرائيل: محاولة فاشلة لإطلاق قذيفة من غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت جراء هجوم صاروخي فاشل الأربعاء، في مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود مع قطاع غزة.



وبعد وقت قليل من دوي صافرات الإنذار، أكد الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت بعد إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية من قطاع غزة لم تصل إلى داخل إسرائيل.

وقالت القناة الإسرائيلية الـ13: "بعد انطلاق صافرات الإنذار، لا سقوط لأي صواريخ في غلاف غزة، فيما أكد جيش الاحتلال أنه تم رصد عملية إطلاق فاشلة مؤخرًا من قطاع غزة لصاروخ لم يعبر الحدود".