الجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد القصوى لبعض وحداته

أعلن الجيش الكويتي، الأربعاء، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداته بشكل احترازي.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، إن القرار جاء "ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة".

وأضافت أن هذا الإعلان يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والأمنية في الدولة.

وأوضح البيان أن الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية؛ للوقوف على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية.

Advertisements

البيان ذكر أنه "ما تمت مشاهدته أو سماعه اليوم كان من ضمن تلك الإجراءات عبر تنفيذ تدريبات بالرماية الحية للقوة البحرية والجوية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا إلى الساعة الخامسة عصر الأربعاء".

وأهاب البيان بعدم الالتفات لأي معلومات أو شائعات يتم تداولها من أي مصدر، واستقائها من مصادرها الرسمية ممثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي.

والثلاثاء، دعا الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة، القوات المسلحة إلى الاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة.

وشدد على ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة، مهيباً بقادة ورجال القوات المسلحة لمضاعفة الجهد والسهر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة.

والأحد الماضي، قالت الحكومة الكويتية إنها تحقق في تقارير عن رصد تحليق طائرة مسيرة فوق البلاد، وتنسق مع السعودية بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية بالإنابة أنس خالد الصالح إن القيادات الأمنية باشرت إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت.