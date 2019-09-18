القضاء التونسي يرفض طلب إخلاء سبيل المرشح الرئاسي نبيل القروي

أعلن المحامي كامل بن مسعود أن ​القضاء التونسي​، رفض طلبا جديدا للافراج عن رجل الاعمال الموقوف ​نبيل القروي​ الذي تأهل لخوض ​الدورة​ الثانية من ​الانتخابات الرئاسية​، مشيرا الى أن "القاضي رفض إتخاذ القرار لأنه إعتبر أن الأمر ليس من اختصاصه، لكننا سنستأنف القرار".

واوقف القروي في 23 اب وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الاموال. واثار توقيفه قبل عشرة ايام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير ​السياسة​ على القضاء.

وكان قاضي التحقيق قرر في تموز تجميد ممتلكات القروي وشقيقه غازي ومنعهما من مغادرة الاراضي التونسية.

وأكدت النتائج الرسمية الثلاثاء في تونس مواجهة غير متوقعة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين القروي والاكاديمي المحافظ قيس سعيّد.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدم سعيّد ب 18,4 في المئة من الاصوات أمام القروي الذي حصل على 15,58 في المئة.