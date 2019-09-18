وزيري خارجية روسيا وألمانيا بحثا آفاق تنفيذ اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، مع نظيره الألماني، ​هايكو ماس​، آفاق تنفيذ اتفاقيات ​مينسك​ لتسوية النزاع في ​أوكرانيا​.

وأوضحت ​وزارة الخارجية الروسية​ في بيان لها أنه "تمت مناقشة آفاق تنفيذ اتفاقيات مينسك للتسوية في أوكرانيا، وذلك في ظل عدم قبول كييف المقترحات التي تمت دراستها خلال اجتماع المستشارين السياسيين لزعماء دول ​رباعية النورماندي​ (​روسيا​ وأوكرانيا و​ألمانيا​ و​فرنسا​)".

يذكر أن الجانب الأوكراني رفض خلال اجتماع مجموعة الاتصال للتسوية الأوكرانية في مينسك يوم 18 أيلول، التوقيع على نص ما يسمى بـ "معادلة شتاينماير" للتسوية، على الرغم من إعلان وزير الخارجية الأوكراني، ​فاديم بريستايكو​، موافقته عليها أمام ​البرلمان الأوكراني​.

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