الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض سعر الفائدة بـ 25 نقطة

أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ 25 نقطة مئوية من 2 – 2.25% إلى 1.75 – 2%.
وأوضح المجلس في بيان أن 7 أعضاء في المجلس يتوقعون تخفيضا آخر لسعر الفائدة الرئيس العام الحالي. ودعا 5 أعضاء في المجلس إلى الحفاظ على سعر الفائدة عند مستواه هذا العام، فيما دعا 5 آخرون إلى زيادة واحدة هذا العام.
وعلى المدى البعيد يتوقع مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يكون سعر الفائدة عند مستوى 2.5%.
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