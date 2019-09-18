الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض سعر الفائدة بـ 25 نقطة

أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي تخفيض سعر ​الفائدة​ الرئيسي بـ 25 نقطة مئوية من 2 – 2.25% إلى 1.75 – 2%.

وأوضح المجلس في بيان أن 7 أعضاء في المجلس يتوقعون تخفيضا آخر لسعر الفائدة الرئيس العام الحالي. ودعا 5 أعضاء في المجلس إلى الحفاظ على سعر الفائدة عند مستواه هذا العام، فيما دعا 5 آخرون إلى زيادة واحدة هذا العام.

وعلى المدى البعيد يتوقع مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يكون سعر الفائدة عند مستوى 2.5%.