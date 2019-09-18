اللقيس: توجه وزارة الزراعة هو تشجيع الزراعة بإدخال الحداثة الى القطاع

كشف وزير الزراعة ​حسن اللقيس​، "ان توجه الوزارة هو لإدخال الحداثة الى قطاعة الزراعة"، مشددا على "ان هناك ورشة تتشريعية نعد لها في هذا الاطار، في اطار حل مشكلة تدني نسبة الاستثمار في الاراضي الزراعية والتي تبلغ 5 بالمئة فقط، ما يشكل عائقا امام تطوير القطاع، " موضحا ان "هذه النسبة لا تكفي لاقامة هنغارات في الاراضي الزراعية".

وكشف اللقيس في حديث تلفزيوني، "ان بعض ​المزارعين​ وعلى الرغم من امتلاكهم مئات الدونمات، لا يستثمرون في الزراعة لانها لا تدر عليهم الربح كما ان الانتشار العمراني والكسارات والمرامل وعدم فرز الاراضي وشق الطرقات بطريقة غير مدروسة، فضلا عن غياب التشريعات، تحول دون ان يستصلح المزارع ارضه".

وأكد اللقيس "ان ​وزارة الزراعة​ تعمل على دعم المزارعين من أعلاف واسمدة وادوية زراعية ونعمل وفق خطة لتطوير القطاع،" مشيرا الى "انه قام باثارة الموضوع مع المعنيين ليستفيد القطاع الزراعي من دعم برامج الـ undp من خلال القروض و الهبات من ​البنك الدولي​ لاقامة برك زراعية بعد مسح الاراض الزراعية،" موضحا ان "اقامة برك زراعية سيوفر 95 بالمئة من الهدر في مياهنا السطحية التي تذهب الى البحر بدل ان نجمعها للصيف خلال فصل الشتاء."