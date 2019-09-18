رئيس اتحادات قطاع النقل ينفي الشائعات عن اضراب يوم غد لقطاع النقل

نفى رئيس اتحادات ​قطاع النقل​ ​بسام طليس​ ما يتم تداوله من اخبار على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ وبعض ​المواقع الاخبارية​ عن ​اضراب​ يوم غد الخميس لقطاع النقل.

وأكد أن "الاتحادات ليست بوارد ولا نية لديها ولا قرار اتخذ بالإضراب يوم غد الخميس"، متمنيا "عدم نشر أو تداول اي اخبار عن اتحادات النقل قبل التأكد من مصادر الاتحادات".

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