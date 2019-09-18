شقير: زيارة الحريري الى السعودية وفرنسا محطة مفصلية على طريق إنقاذ لبنان

اعتبر وزير الإتصالات ​محمد شقير​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "زيارة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى ​السعودية​ و​فرنسا​ محطة مفصلية على طريق إنقاذ ​لبنان​ مالياً واقتصادياً خصوصاً أنها تأتي على وقع اعلان المملكة دعمها المالي للبنان والتمهيد لإطلاق مشاريع سيدر. كل التوفيق للحريري صانع الأمل".

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