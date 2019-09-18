القاضي باسيل استجوب مدعى عليهما في حادثة قبرشمون

تابع قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، تحقيقاته في حادثة ​قبرشمون​، فاستجوب في جلسة عقدها بعد ظهر اليوم، عنصرين من "​الحزب التقدمي الاشتراكي​"، مدعى عليهما في هذه القضية، في حضور وكيلي الدفاع عنهما المحاميين نشأت حسنية وحمادة حمادة.

وفي نهاية الاستجواب قرر ترك الأول بسند إقامة، وترك الثاني بكفالة مالية قدرها 300 ألف ليرة لبنانية.

واستدعى القاضي باسيل الى جلسة يعقدها الجمعة، ثلاثة مدعى عليهم من مناصري "​الحزب الاشتراكي​"، واثنين آخرين من مناصري "​الحزب الديمقراطي اللبناني​".