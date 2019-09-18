ترمب يؤكد أن لديه خيارات عديدة للرد على إيران









اسماء السيد - لوس انجليس: أكد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاربعاء أن لديه "خيارات عديدة" للرد على ايران بعد الهجمات على منشآت نفطية سعودية السبت نسبتها واشنطن الى ايران.

وصرح الرئيس الاميركي للصحافيين في لوس انجليس "هناك خيارات عديدة. هناك الخيار الاخير وهناك خيارات أقل من ذلك بكثير"، موضحا أن تفاصيل العقوبات الجديدة على ايران سيتم اعلانها "خلال 48 ساعة"، وذلك بعد بضع ساعات من تشديده هذه العقوبات.

واتهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف واشنطن الاربعاء ب"تعمد استهداف" المدنيين الايرانيين عبر تشديد عقوباتها على طهران، وخصوصا بعدما حملت الولايات المتحدة ايران مسؤولية الهجمات على منشآت نفطية في السعودية.

وكتب ظريف على تويتر أن الرئيس الاميركي دونالد ترمب، عبر إعلانه عقوبات جديدة على طهران، "انما يقر بأن الولايات المتحدة تستهدف عمدا مدنيين عاديين"، واصفا الاجراءات الاميركية بانها "غير قانونية وغير انسانية".