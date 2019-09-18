شكرا لقرائتكم خبر عن نادى دبى للصحافة: زيارتنا لمصر أسفرت عن مسارات جديدة للتعاون الإماراتى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منى غانم المرى، المدير العام للمكتب الإعلامى لحكومة دبى رئيسة نادى دبى للصحافة، أن الزيارة التى نظمها النادى للوفد الإعلامى الإماراتى إلى القاهرة خلال اليومين الماضيين وما شملته من لقاءات رسمية وإعلامية كانت ناجحة بكل المقاييس فى ضوء النقاشات البناءة والمثمرة التى جاءت فى إطارها.

وأضافت منى المرى فى بيان لها، أن النقاشات هدفت فى مجملها إلى استكشاف مسارات جديدة للتعاون الإعلامى بين الجانبين الإماراتى والمصرى فى ضوء العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التى تجمع الدولتين الشقيقتين.

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وأعربت منى المرّى عن تقديرها للإعلام المصرى بما يشكله من ثقل نوعى اتساقاً مع المكانة الاستراتيجية والتاريخية لجمهورية مصر العربية، مثمنة حرص الإعلاميين المصريين على مشاركة أشقائهم الإماراتيين فى حوار مهنى رفيع المستوى ونقاشات اتسمت بالوضوح والشفافية من أجل تحقيق هدف مشترك هو الارتقاء بأطر التعاون فى هذا المجال، على المستويين الثنائى والعربى الأشمل.

وأشارت المرى إلى أهمية ما تم طرحه خلال النقاشات من أفكار ورؤى ستكون محل دراسة خلال المرحلة المقبلة للاستفادة منها فى إطلاق مشروعات ومبادرات ذات مردود إيجابى على المشهد الإعلامى العربى.

كان الوفد الإعلامى الإماراتى برئاسة منى المرى قد التقى خلال زيارته لمصر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، وعددا من رؤساء تحرير الصحف المصرية والإعلاميين.