غضب مغربي عارم.. الترجي التونسي يستفز المغاربة بمسه برمز من رموز البلاد- صورة

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في سلوك “استفزازي” أثار غضب عدد من المغاربة عبر مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، أقدم متجر ألبسة تابع لنادي الترجي التونسي، على وضع نجمة رابعة في قميصه، في إشارة إلى اللقب الإفريقية الذي منحه له “الكاف”، على شكل النجمة الخماسية المغربية.
وانتشرت صورة القميص الجديد، الذي تم وضعه في متجر مرخص بحمل علامة النادي، وموقعه على الأنترنيت ” tarajistore”، انتشار النار في الهشيم، وخلفت استياء عارما من قبل المغاربة، خاصة وأن الأمر يمس أحد رموز المغرب، وهو العلم المغربي.
ودعا عدد من الرواد، السلطات الرسمية في البلاد، خاصة وزارة الخارجية، بالدخول على الخط، واستفسار السلطات التونسية، عن هذه الخطوة الاستفزازية غير المسبوقة.
خطوة النادي التونسي، المعروف بتسييره من قبل جهات نافذة في البلاد، تأتي بعد الصراع الذي نشب بينه والوداد البيضاوي، إثر ما بات يعرف ب “نهائي فضيحة رادس”، كما حاء أيضا بعد الصراع المعلن بين الجامعتين المغربية والتونسية لكرة القدم.
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