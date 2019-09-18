المغرب يعتقل دانماركيا.. مطلوب لدى “أنتربول” في قضية سلاح ناري”

تمكنت عناصر ولاية أمن طنجة، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن دانماركي من أصل صومالي، يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض عليه، الصادر في حقه من طرف السلطات الدانماركية في قضية تتعلق بحيازة السلاح الناري.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أوضحت أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف القضاء الدانماركي بتاريخ 24 ماي 2019، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية حيازة السلاح الناري.

وقد تم وضع المشتبه فيه، يضيف البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار عرضه على الجهة القضائية المختصة للبت في مسطرة التسليم.