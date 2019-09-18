أبطال آسيا.. غوانغزو الصيني يتجاوز كاشيما الياباني ويبلغ المربع الذهبي

حجز فريق غوانغزو إيفرغراند الصيني، بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب مضيفه كاشيما انتلرز الياباني، بتعادله معه اليوم الأربعاء، في مواجهة إياب ربع النهائي، بهدف لمثله، مستضيفا من نتيجة لقاء الذهاب التي انتهت بالتعادل دون أهداف.

وبادر الفريق الصيني إلى افتتاح حصة التسجيل في الدقيقة 40 بواسطة لاعبه أندرسون تاليسكا، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه.

ونجح كاشيما في الفصل الثاني، وتحديدا بعد 6 دقائق على بدايته من احراز هدف التعادل، عن طريق اللاعب سيرجيو أنطونيو سولير، غير أن هذا الهدف لم يكن كافيا للفريق الياباني في بلوغ المربع الذهبي، اعتبارا لنتيجة الذهاب.

ويلتقي غوانغزو في مباراة النصف مع فريق ياباني آخر، والمتمثل في أوراوا ريد دياموندز المتأهل، أمس الثلاثلء، على حساب شنغهاي الصيني.