صافرات الإنذار تدوي في "غلاف غزة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سقط صاروخ قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة المحاصر ومناطق الـ48، مساء اليوم، الأربعاء، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
جاء ذلك في أعقاب دوي صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة المحاصر.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".
وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "القذيفة سقطت بالقرب من الحدود، دون أن تشكل أي خطر".
ونوهت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنّ صافرات الإنذار دوت في منطقة مفتوحة في غلاف غزة، إثر إطلاق الصاروخ.
وفي غزة، لم تعلن أي جهة فلسطينية على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.
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