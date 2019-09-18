شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يكشف عن عقوبات جديدة على إيران ويؤكد أن الخيار العسكري متاح والان مع التفاصيل

كشف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، عن عقوبات جديدة على إيران خلال الـ48 ساعة القادمة . جاء ذلك في كلمة له مع مستشار الأمن القومي الجديد . وقال ترامب أن هناك العديد من الخيارات للتعامل مع إيران بما يشمل الخيار العسكري . Advertisements وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، عن تشديد "كبير" للعقوبات المفروضة على إيران. ونشر ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "لقد أصدرت توجيهات لوزارة الخزانة الأميركية الآن، لزيادة العقوبات على إيران بشكل كبير". وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أعلنت واشنطن أنها تدرس خيارات الرد على احتمال تورط إيران المباشر في الهجوم على المنشأتين التابعتين لشركة النفط السعودية "أرامكو"، نهاية الأسبوع الماضي.

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