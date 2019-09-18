شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: الهجوم على المنشآت النفطية السعودية “عمل حربي“ والان مع التفاصيل

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم المعادي على المنشآت النفطية السعودية عملا حربيا بحتا.

وجاء ذلك على لسان وزيرها السيد مايكل بومبيو، حيث وصف الهجوم على المنشآت النفطية السعودية بأنه “عمل حربي“.

مضيفا، بأنه لا يوجد إثبات على أن العراق هو مصدر الهجوم على السعودية.

وأضاف، وزير الخارجية، أن الهجمات على السعودية لم تأت من اليمن وإنما كانت هجوما إيرانيا، وهذا ما اكده متحدث التحالف الرسمي مساء اليوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول الجاري.

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وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بأنه يجب إدانة الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء البريطاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي الهجمات على منشآت نفطية تابعة لأرامكو السعودية.

كما أكد الرئيس الروسي في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية في السعودية.

وكانت الأمم المتحدة قد أرسلت خبراء إلى السعودية للتحقيق في هجمات أرامكو، عقب مطالبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بذلك.