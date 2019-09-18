الجنابي: تحالفا البناء والاصلاح انتهيا بعد تشكيل الحكومة

رأى القيادي في تحالف القوى العراقية زياد الجنابي، الأربعاء، أن تحالفي الاصلاح والبناء انتهيا بعد تشكيل الحكومة واللجان النيابية، فيما أكد وجود تأخير واضح بعمل حكومة عبد المهدي، كما أن اجراءات الأخير بطيئة. وقال الجنابي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "هناك مشكلة اسمها البناء والاصلاح، فانتهت هذه المسميات بعد تشكيل الحكومة واللجان وتقسيم الكيكة من الوزارات والأمور الأخرى". وأكد الجنابي، أن "هناك حراك جديد من النواب على استجواب وزراء والتحرك ايضا على رئيس الوزراء بشأن تطبيق البرنامج الحكومي وتعديل مسار الحكومة"، منوها بالقول "نتكلم بكل صراحة هناك تأخير واضح بالنسبة للحكومة واجراءات رئيس الوزراء بطيئة".

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