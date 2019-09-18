ضبط 49 'عبوة' في صلاح الدين

افاد مصدر امني، الاربعاء، بضبط 49 "عبوة" في صلاح الدين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات تعثر على ٤٩ عبوة قمعية تعمل باسلوب الضغط ضمن جزيرة مكيشفية/ صلاح الدين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تفكيكها دون اي اصابات تذكر".
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