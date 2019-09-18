هازارد أساسي.. التشكيل الرسمي لريال مدريد امام باريس سان جيرمان

رياضة 2019-09-18 | 19:50 1,886 مشاهدة أعلن نادي ريال مدريد عن التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة باريس سان جيرمان في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا وتقام مباراة اليوم على ملعب "حديقة الأمراء" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد. وشهد التشكيل الأساسي للملكي عن تواجد كلاً من خاميس رودريجيز، بالإضافة للثنائي الجديد إيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي القادمين من بورتو وأولمبيك ليون.



ليضم كلاً من: ليضم كلاً من: حراسة المرمى: كورتوا. Advertisements الدفاع: ميندي، فاران، ميليتاو، كارفخال. الوسط: كروس، كاسيميرو، خاميس. الهجوم: هازارد، بنزيما، بيل. ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: أريولا، فاسكيز، يوفيتش، أودريوزولا، فينيسيوس، رودريجو، دي لا فونتي. المحرر: محمد خليل

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