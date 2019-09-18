الحشد الشعبي يعلن الاطاحة بمسؤول الدعم اللوجستي لـ'داعش' في نينوى

أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الاربعاء، الاطاحة بما يعرف بمسؤول الدعم اللوجستي لولاية دجلة في تنظيم "داعش" شمالي المحافظة. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "من خلال عملية نوعية محكمة تمكن الفريق التكتيكي لاستخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى من القاء القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لداعش في ولاية دجلة شمال المحافظة"، مبينا ان "عملية القاء القبض تمت بعد متابعة دقيقة لعدة شهور استطاعت حيث أدلى المتهم بالاعترافات الأولية عن نقل العديد من عناصر وقيادات داعش في ولايتي الجزيرة والبادية ودجلة".



وأضافت أن "الارهابي قام بنقل العبوات الناسفة التي تسببت بقتل الأبرياء من المواطنين كونه يتولى مسؤولية توزيع (الكفالات) لعوائل داعش في نينوى".

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