الشرطة يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على الحدود

رياضة 2019-09-18 | 18:47 2,097 مشاهدة استهل فريق الشرطة، حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على الحدود 2-1 في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الاسبوع الاول من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. وافتتح وليد سالم التسجيل للقيثارة الخضراء في الدقيقة 21 من علامة الجزاء، قبل ان يعدل الحدود في الدقيقة 51 عن طريق حسام جاد الله، ليعود الشرطة من جديد ويسجل هدف الفوز عن طريق هدافه علاء عبد الزهرة في الدقيقة 62.



وفي بقية نتائج مباريات اليوم، تغلب القوة الجوية على امانة بغداد 2-1 وتعادل النجف مع الكهرباء 2-2 وفاز القاسم على النفط 1-0 وتغلب نفط الوسط على الديوانية 3-1 وفاز الكرخ على الصناعات الكهربائية 3-2.

المحرر: محمد خليل

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