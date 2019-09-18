ترامب يفرض عقوبات جديدة ضد إيران خلال 48 ساعة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن عقوبات جديدة على إيران سيعلن عنها خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي أن الأمم المتحدة سيكون لها دور مهم في التحقيقات بهجمات أرامكو بالسعودية.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها خيارات عدة للرد على إيران فيما يتعلق بهجوم أرامكو، وأن العقوبات ستكون مشددة على إيران.

وأكد ترامب أن بلاده كونت صورة كاملة عن كل ما حدث تقريبا بشأن هجوم أرامكو.

وأوضح أن قراره بعدم توجيه ضربة عسكرية لإيران في السابق ينم عن قوة، وأنه من السهل شن هجوم.

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وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بأنه أعطى أوامره لوزارة الخزانة بزيادة العقوبات على إيران.

وقال ترامب إنه أمر بزيادة كبيرة في العقوبات المفروضة على إيران، ولم يقدم تفاصيل عن هذه الخطوة في إعلانه المقتضب عبر "تويتر"، لكنها تأتي بعد تكرار تأكيدات أمريكية أن إيران كانت وراء الهجوم على منشآت أرامكو السعودية.

وأضاف ترامب على تويتر "وجهت وزير الخزانة بتكثيف شديد للعقوبات على دولة إيران".

وأعلنت الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع البتروكيماويات، والضربة الجديدة تمهد على الأرجح إلى كتابة نهاية جديدة لأحد أهم قطاعات اقتصاد طهران.

والعقوبات الجديدة تستهدف أضخم مجموعة بتروكيماويات قابضة في البلاد، وذلك لتورطها في دعم الحرس الثوري الإيراني ماليا، فضلا عن 39 شركة بتروكيماويات ووكلاء بيع في دول أجنبية.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي عن العقوبات على قطاع البتروكيماويات: "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري".