ألمانيا تمدد مشاركتها في التحالف الدولي ضد "داعش"

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رويترزالأربعاء 2019/9/18 09:40 م بتوقيت أبوظبي
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
مددت ألمانيا، الأربعاء، لعام واحد، مشاركتها العسكرية في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، لكنّها قررت إنهاء مهام طائرات الاستطلاع من طراز تورنيدو خلال ستة أشهر.
ورغم خسارة تنظيم داعش الإرهابي الأراضي الواسعة التي سيطر عليها في سوريا والعراق فإن الخلايا المسلحة المختبئة للتنظيم لا تزال تشكّل تهديدا رئيسيا.
وتوفر طائرات تورنيدو الألمانية، التي تتمركز في الأردن، للتحالف الدوليّ صورا عالية الجودة للأهداف المحتملة لتنظيم داعش الإرهابي، كما تساهم في تزويد طائرات الحلفاء بالوقود في الجو.
وستنتهي مشاركة القوات الجوية الألمانية في هذا التحالف في 31 مارس/آذار المقبل بموجب اتفاق توصلت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع حليفها في الائتلاف الحكومي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي أراد إنهاء المشاركة العسكرية الألمانية في التحالف فورا.
لكنّ القوات الألمانية ستواصل حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020 تدريب القوات الأمنية العراقية في العاصمة بغداد ومناطق شمال العراق التي يسيطر عليها الأكراد.
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