مجلة ألمانية: 50 حالة اشتباه في انتماء جنود لليمين المتطرف

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العين الإخبارية - برلين - حسام حسنالأربعاء 2019/9/18 08:22 م بتوقيت أبوظبي
جنود في الجيش الألماني -أرشيفية
رصدت الاستخبارات العسكرية الألمانية 50 حالة اشتباه جديدة في انتماء أفراد من الجيش للتيار اليميني المتطرف منذ مايو/أيار الماضي.
وقالت مجلة دير شبيجل الألمانية، الأربعاء، إن "عدد حالات الاشتباه في انتماء جنود بالجيش لليمين المتطرف تزايدت، حيث سجلت الاستخبارات ٥٠ حالة جديدة منذ مايو/أيار الماضي".
وأضافت المجلة أن "الاستخبارات العسكرية كانت أخبرت البرلمان (بوندستاج) في مايو/أيار الماضي أنها تحقق في 428 حالة اشتباه".
وتابعت: "وفي الأشهر الأربعة الماضية فقط رصدت الاستخبارات ٥٠ حالة جديدة".
وأوضحت المجلة الألمانية أن "الاستخبارات تراقب أيضا عددا من جنود القوات الخاصة للاشتباه في انتمائهم إلى اليمين المتطرف".
ونقلت "دير شبيجل" عن السياسي بحزب الخضر قونسطنطين فون نوتس، قوله: "زيادة عدد حالات الاشتباه في انتماء جنود لليمين المتطرف تطور خطير ومقلق، وتجب مواجهته بشكل حازم".
وحالة الاشتباه تعني وجود دلائل على تبني الجندي أفكارا يمينية متطرفة ومخالفة للدستور.
وبحسب تقديرات وزارة الداخلية الألمانية، يبلغ عدد المنتمين إلى تنظيمات اليمين المتطرف، وفي مقدمتها "النازيون الجدد" في ألمانيا نحو ٢٥ ألف شخص.
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