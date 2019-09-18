نتنياهو يلغي مشاركته بـ"الأمم المتحدة" بعد خسارة الانتخابات

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد خسارته الانتخابات.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب التطورات السياسية".

وكان من المقرر أن يلتقي نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث اتفاق دفاعي مشترك غير مسبوق بين البلدين.

Advertisements

وقال نتنياهو في اجتماع الحكومة الإسرائيلية قبل 3 أيام: "خلال نهاية الأسبوع الماضي تحدثت مع صديقي الرئيس ترامب، بحيث اتفقنا على المضي قدمًا في إبرام معاهدة دفاع مشترك تاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك خلال لقائنا المقبل الذي سيُعقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة".





وتابع: "إنه أمر تاريخي كونه يضيف طبقة هائلة للردع أمام أعدائنا إلى جانب الحفاظ على القدرة على العمل وحرية العمل التي تتمتع بها قواتنا".

وأضاف نتنياهو: "نحن سنصر على ذلك دائمًا وسيكون ذلك واردًا ضمن اتفاقية الدفاع المشترك هذه، على غرار ما كان عليه الوضع فيما يخص غيرها من اتفاقيات الدفاع. إنها بمثابة لبنة أساسية لضمان مستقبلنا لصالح الأجيال المقبلة".

وقد أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية التي جرت، الثلاثاء، تقدم حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس بمقعد واحد على حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو.