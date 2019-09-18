عمران خان يدعو الباكستانيين إلى عدم القتال في كشمير الهندية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأربعاء الباكستانيين إلى عدم الذهاب للقتال أو "الجهاد" في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير لأن ذلك سيضر بسكان تلك المنطقة التي تثير توترا كبيرا بين القوتين النوويتين.

وقال خان في تصريح من طورخم على الحدود الأفغانية إن أي باكستاني "يذهب للقتال أو الجهاد في الهند سيكون أول من يلحق الظلم بالكشميريين".

وأضاف أن السلطات الهندية التي تنشر "900 ألف عسكري" في كشمير "تريد ذريعة" لأنها "تقول دائماً إن الكشميريين يؤيدون الهند لكن إرهابيين يأتون من باكستان".

وأوضح أن توجه مقاتلين باكستانيين إلى المنطقة "يمنح" الهند "سبباً لتلجأ الى التعذيب والوحشية".

ويتصاعد التوتر بين البلدين منذ جردت الهند في 5 آب/اغسطس الشطر الذي تسيطر عليه في كشمير من الحكم الذاتي المستمر منذ سبعة عقود، وشدّدت قبضتها الأمنية وفرضت حظرا للتجول في الإقليم الواقع في منطقة الهيمالايا، ما أثار غضب باكستان.

وتخوض حكومتا البلدين حربا كلامية بحيث حذرت نيودلهي من هجمات تقوم بها باكستان، التي تتهمها الهند منذ وقت طويل باستخدام متطرفين لزعزعة استقرار كشمير الهندية.

وتسبب هجوم أدى إلى مقتل نحو 40 عسكريا في كشمير الهندية وتبنته جماعة مقرها باكستان مطلع عام 2019 بأولى المعارك الجوية بين البلدين منذ عقود.

وتتهم باكستان من جهتها نيودلهي بأنها تحضر لـ"إبادة" في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير.

وتحدث نحو 30 شاباً من كشمير الهندية لوكالة فرانس برس عن تعرضهم للتعذيب من قبل الجيش الهندي وهي اتهامات ترفضها نيودلهي.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947. وكانت سبباً لحربين وصدامات عديدة بين الخصمين.

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وقال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار في مؤتمر صحافي الثلاثاء إنّ الشطر الذي تسيطر عليه باكستان في كشمير "جزء من الهند".

وردت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان على تلك التصريحات بالقول إن "مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والعدوانية تنطوي على احتمال تصعيد التوترات وتعريض السلام والأمن في المنطقة للخطر".

وأعرب عمران خان منتصف آب/أغسطس عن مخاوفه من "الإيديولوجيا العنصرية الهندوسية التي لن تتوقف فقط في كشمير التي تحتلها الهند"، مشيراً إلى إمكان "استهداف باكستان".

وكرر الأربعاء نيته الدفاع عن قضية كشمير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر أيلول/سبتمبر.

الى ذلك، لن يتمكن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من التحليق فوق الأراضي الباكستانية خلال توجهه الجمعة إلى المانيا التي من المقرر أن يعود منها في 28 أيلول/سبتمبر، كما أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي.

وقال قرشي في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه نظراً لـ"الوحشية والهمجية" الهندية في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير، "قررنا أنه لن يصرح لرئيس الوزراء الهندي" باستخدام المجال الجوي الباكستاني.

وفي بيان، أسف المتحدث باسم الحكومة الهندية رافيش كومار لهذا القرار، داعياً باكستان إلى "التفكير في قرارها التخلي عن ممارسة دولية راسخة وأن تعيد النظر في عادتها القديمة بتحريف الأسباب التي من أجلها تتخذ قرارات أحادية الجانب".

ومطلع أيلول/سبتمبر، رفضت إسلام أباد منح الرئيس الهندي رام ناث كوفيند تصريحاً بعبور مجالها الجوي، علماً أنها تسمح بذلك عادةً.