ترامب: خيارات عدة للرد على إيران فيما يتعلق بهجوم أرامكو

جدة - عمرو شويل قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن لدى واشنطن عدة خيارات للرد على إيران فيما يتعلق بهجوم أرامكو.

وأضاف: “نعرف الآن كل ما حدث تقريبًا بشأن هجوم أرامكو.. وسنفرض عقوبات جديدة على طهران خلال 48 ساعة”.

ورفض ترامب تأكيد شن عملية عسكرية على إيران، قائلا: ” قراري بعدم توجيه ضربة عسكرية لإيران في السابق ينم عن قوة ومن السهل شن هجوم”.