الان تتابع ترامب: خيارات عدة للرد على إيران فيما يتعلق بهجوم أرامكو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن لدى واشنطن عدة خيارات للرد على إيران فيما يتعلق بهجوم أرامكو.
وأضاف: “نعرف الآن كل ما حدث تقريبًا بشأن هجوم أرامكو.. وسنفرض عقوبات جديدة على طهران خلال 48 ساعة”.
ورفض ترامب تأكيد شن عملية عسكرية على إيران، قائلا: ” قراري بعدم توجيه ضربة عسكرية لإيران في السابق ينم عن قوة ومن السهل شن هجوم”.
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