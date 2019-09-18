الان تتابع إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 47 دقيقة - 8:40 م, 18 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأربعاء، أن صافرات الإنذار دوت في مناطق غلاف غزة، حيث رجحت أن يكون ذلك بسبب قذيفة صاروخية.

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