الان تتابع الأمين العام للأمم المتحدة يندد بالهجوم على منشآت أرامكو #تورط_ايران_بتفجير_ارامكو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:33 م, 18 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأشد العبارات الهجمات على معملي نفط تابعين لشركة أرامكو.

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