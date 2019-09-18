خبراء من الأمم المتحدة يتجهون إلى الرياض للتحقيق في الهجوم على أرامكو

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

أرامكو

كتب الخليج 365 ـ متابعات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أيلول 18، 2019 إلى تهدئة وتخفيف التوتر في الخليج.



وأكد أن خبراء من الأمم المتحدة غادروا إلى السعودية للتحقيق في الهجوم على أرامكو.

وأضاف، أن الخبراء سيقدمون تقريرهم بشأن نتائج التحقيقات مباشرة إلى مجلس الأمن.

واتهمت المملكة العربية السعودية، اليوم، إيران بالوقوف وراء الهجوم على شركة أرامكو السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال، وبالتأكيد كان مدعوما من إيران.

وأوضح المالكي أن الهجوم على "بقيق" و "خريص" هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن.

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وتابع: شاركنا نتائج التحقيقات في الهجوم على معملي أرامكو مع حلفائنا.

وكشف ناطق التحالف أن مسيرات إيرانية الصنع من طراز "دلتا-ونج" شاركت في الهجوم على أرامكو.

وأكد أن الطائرات المسيرة التي هاجمت معملي أرامكو كانت تحلق من الشمال للجنوب.

ولفت إلى أن الطائرات المسيرة التي هاجمت أرامكو استخدمت نظام تموضع متقدما.

وبين أنه تم استخدام صواريخ "كروز" دقيقة في الهجوم على معملي أرامكو.

ولفت إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن فبراير الماضي امتلاكه طرازا متقدما من صواريخ كروز.

وزاد: تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز في الهجوم على معملي أرامكو.

وأكد المالكي أن الهجوم لا يمكن أن يكون تم من اليمن كما زعمت أذرع نظام إيران.

وأوضح أن اتجاه الهجوم على معملي أرامكو تشير إلى أنه لم ينطلق من اليمن.