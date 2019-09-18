وزير الخارجية الأمريكي يصل جدة لبحث الهجوم على أرامكو

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

بومبيو

كتب الخليج 365 ـ متابعات

وصل وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو، إلى مدينة جدة السعودية اليوم الأربعاء، أيلول 18، 2019.



وسيبحث المسئول الأمريكي مع المسئولين السعوديين الهجوم الأخير على شركة أرامكو.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال، وبالتأكيد كان مدعوما من إيران.

وأوضح المالكي أن الهجوم على "بقيق" و "خريص" هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن.

وتابع: شاركنا نتائج التحقيقات في الهجوم على معملي أرامكو مع حلفائنا.

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وكشف ناطق التحالف أن مسيرات إيرانية الصنع من طراز "دلتا-ونج" شاركت في الهجوم على أرامكو.

وأكد أن الطائرات المسيرة التي هاجمت معملي أرامكو كانت تحلق من الشمال للجنوب.

ولفت إلى أن الطائرات المسيرة التي هاجمت أرامكو استخدمت نظام تموضع متقدما.

وبين أنه تم استخدام صواريخ "كروز" دقيقة في الهجوم على معملي أرامكو.

ولفت إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن فبراير الماضي امتلاكه طرازا متقدما من صواريخ كروز.

وزاد: تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز في الهجوم على معملي أرامكو.

وأكد المالكي أن الهجوم لا يمكن أن يكون تم من اليمن كما زعمت أذرع نظام إيران.

وأوضح أن اتجاه الهجوم على معملي أرامكو تشير إلى أنه لم ينطلق من اليمن.