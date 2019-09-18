شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: مقتل 9 إرهابيين بينهم قيادي بـ«لواء الثورة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة) للمرة الثانية خلال أسبوع، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية اليوم (الأربعاء) من قتل 9 عناصر إرهابية عقب تبادل إطلاق النار خلال مداهمة وكرين في مدينتي العبور و15 مايو. وأكدت مصادر أمنية، أن بين القتلى قيادي حركة لواء الثورة محمود غريب قاسم والملقب بـ«خلف الدهشوري».

للمرة الثانية خلال أسبوع، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية اليوم (الأربعاء) من قتل 9 عناصر إرهابية عقب تبادل إطلاق النار خلال مداهمة وكرين في مدينتي العبور و15 مايو. وأكدت مصادر أمنية، أن بين القتلى قيادي حركة لواء الثورة محمود غريب قاسم والملقب بـ«خلف الدهشوري».

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